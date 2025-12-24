La historia oculta de Feliz Navidad, el himno navideño que convirtió a José Feliciano en un ícono latino

El productor era Rick Jarrard, quien más tarde se convertiría en su gran amigo y colaborador. Fue él quien además le pidió que escribiera un sencillo para el álbum que también terminaría llamándose "Feliz Navidad".

José Feliciano ganó dos Grammy en 1968, con apenas 23 años. Pero ese mismo año vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera artística.

"Sentí pánico", contó el artista en una entrevista con el programa Today de NBC News.

"Porque se han escrito tantas canciones navideñas maravillosas, por gente como Irving Berlin. Y pensé: bueno, ¿cómo voy a escribir una canción que esté a la altura de esas?", sostuvo.

Ahora Feliciano -con 80 años, siete premios Grammy y un Latin Grammy en más de seis décadas de trabajo- suena cada Navidad alrededor del mundo.

Sin embargo, la inspiración para el tema que lo inmortalizó le llegó en uno de los momentos más oscuros y difíciles de su carrera.

El golpe del himno nacional

El éxito musical de José Feliciano, un artista ciego de nacimiento, oriundo de Lares, un pueblo del oeste rural de Puerto Rico, comenzó en la década de los 60.

Para entonces cantaba en inglés. Su familia había emigrado a Nueva York cuando él tenía tan sólo 5 años. Allí aprendió guitarra y mezcló los ritmos latinos con el soul y el blues en los escenarios de Greenwich Village.

En 1968, gracias a su versión de Light My Fire de The Doors, ocupó los primeros lugares en las listas de Billboard y recibió dos Grammy.

Algunos críticos lo consideraban por entonces uno de los mejores guitarristas vivos, con una enorme inventiva y capacidad interpretativa.

Pero esa originalidad no siempre fue entendida y ese mismo 1968 le supuso un enorme costo al artista.

Era 7 de octubre y un joven Feliciano de 23 años llegó con sus gafas de sol y su guitarra al quinto partido de la Serie Mundial de Béisbol entre los Tigres de Detroit y los Cardenales de San Luis.

Frente a un estadio lleno entonó el Star Spangled Banner, el himno nacional estadounidense. Lo hizo de forma poco convencional, con toques de blues, soul y jazz, y mucho ritmo, lejos de la solemnidad tradicional.

Los Tigres ganaron, pero luego del juego de lo que menos se habló fue del deporte.

La interpretación de Feliciano fue repudiada por gran parte de los presentes, quienes le abuchearon, por considerar su versión una falta de respeto. Los medios, por su parte, tildaron su forma de cantar como un "sacrilegio".

Feliciano compuso "Feliz Navidad" en el verano boreal de 1970 en los estudios de RCA en Los Ángeles, California.

Incluso pidieron que fuese deportado, aunque es ciudadano estadounidense por nacer en Puerto Rico.

"Arruinó mi carrera", comentó el músico en una entrevista en 2006 con la agencia Associated Press.

"Las emisoras de radio dejaron de hacer sonar mi música. Fue realmente un momento duro para mí", añadió.

De acuerdo con el artista, su versión buscaba resaltar la herencia afrodescendiente del país, que él conocía de cerca por haber crecido en la diversa comunidad neoyorquina.

"Sobre todo, quería expresar el amor que siento por este país en el que vivo. Cuando eres un pionero, es difícil. Lo hice a mi manera, con sentimiento, con soul", continuó.

Las Ligas Mayores de Béisbol señalan en un blog que Feliciano fue el primer artista en darle un giro al himno nacional durante un partido, y que su hazaña fue lo que permitió que artistas posteriores como Jimi Hendrix y Whitney Houston interpretaran sus propias versiones.