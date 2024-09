En una de las capturas de pantalla que compartió, mostró mensajes perturbadores de trolls en redes sociales, lo que le ha llevado a temer por su vida si decide asistir a la próxima gira de la banda. "He recibido amenazas de muerte y mensajes terribles que me hacen temer por mi seguridad" , comentó el joven en una de sus publicaciones, visiblemente afectado por el acoso en línea.

Además de las amenazas, Jaime denunció que ha sido vetado de asistir al concierto que Linkin Park dará el próximo 11 de septiembre en el Kia Forum de Los Ángeles.

Según sus declaraciones, la banda no le consultó sobre la incorporación de Armstrong ni le ofreció una entrada para el evento. "Quiero ir, pero no quiero pagar USD 500 por una entrada. Además, no me siento seguro en un concierto de entrada general con toda la hostilidad que hay en mi contra", señaló.

En sus críticas hacia la incorporación de Emily Armstrong, Jaime mencionó que su problema no es la reinvención de Linkin Park, sino la forma en que la banda ha llevado a cabo el proceso. Según él, el hecho de que Armstrong sea una amiga de los miembros de la banda desde hace años le parece un conflicto de intereses y una traición a los fans que confiaban en que la banda respetaría el legado de Chester.

“Al contratar a Armstrong, han borrado en tiempo real la vida y el legado de mi padre”, aseguró Jaime en sus publicaciones, lo que ha provocado una ola de comentarios en redes sociales.

