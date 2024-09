Los hermanos Gallagher y sus preferencias musicales: ¿Como será su setlist para su gira musical en 2025?

La icónica banda británica Oasis ha confirmado su esperada reunión con una gira programada para 2025, que incluirá presentaciones en Cardiff, Mánchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

La noticia ha generado un gran entusiasmo entre los fanáticos, que han esperado años para ver a la banda reunida sobre el escenario nuevamente. Sin embargo, la posible selección del repertorio plantea preguntas debido a las diferencias en los estilos musicales de los hermanos Gallagher desde la separación de la banda.

Por su parte, Liam Gallagher admitió que uno de los temas que podría interpretar siempre es Greedy Soul de su álbum de 2017, As You Were. En una entrevista, Liam describió esta canción como “alegre y emocionante, que nunca se cansa de tocar en vivo”. Además, enfatizó: “Tiene potencia y energía, es agresivo, tiene buena onda”.

Por otro lado, la revista NME ha destacado que la separación de los hermanos ha acentuado sus diferencias artísticas, lo que podría dificultar la creación de un repertorio cohesivo para los conciertos. Mientras Liam prefiere canciones enérgicas y alegres, Noel se inclina por temas más suaves y melódicos, reflejando los diferentes enfoques que ambos han tomado en sus carreras solistas.