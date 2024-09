Un hermano de Luis Miguel confirma la muerte de su madre, pide que dejen descansar su memoria

El diálogo con respecto a Marcela Basteri , madre de Luis Miguel , no culmina pese a todo el tiempo que ha pasado . La polémica de su desaparición es una de las más sonadas en el espectáculo hispano, y el silencio de sus hijos no ha hecho más que incrementar la curiosidad de los usuarios con respecto a su paradero.

“Él (Álex Basteri) vivía en casa de un amigo en Tecamachalco... (le dijeron que) su mamá había llamado a casa de este amigo. Nunca supieron porque la buscaron durante mucho tiempo, nunca la encontraron. Quién sabe si era un periodista tratando o haciéndose pasar por su mamá , no sabemos”.

"Para los de la duda de que mi mamá sea esa mujer que no tiene nada que ver, déjenla de molestar, mi mamá nunca habló español bien, de hecho, mi primera lengua era italiano, ya que ella nació en Italia, por lo mismo de que ella tampoco nunca habló como Quijote. Dejen descansar la memoria de alguien tan importante y dejen en paz a esa señora que no tiene nada que ver (Honorina Montes), ya no busquen publicidad a costa de otras personas”.

Desde su desaparición, Marcela Basteri ha significado un completo misterio para el mundo del entretenimiento. Sin embargo, su hijo piden que dejen el caso a un lado, y permitan descansar su memoria.