Grammy 2023: Los artistas que se presentarán y engalanarán los premios

El trabajo discográfico "In These Silent Days", de Brandi Carlile, tampoco pasó desapercibido para la Academia de la Grabación , que lo incluyó en la lista de finalistas a mejor álbum del año.

Además, Carlile también fue seleccionada en otros seis apartados, entre los que sobresalen el de mejor grabación del año ("You and Me On The Rock") y mejor canción de rock ("Broken Horses").

Ana de Armas: 4 cosas que quizá no sabías de la actriz cubana nominada al Oscar por interpretar a Marilyn Monroe en "Rubia"

Lizzo, quien ya posee tres gramófonos, se postula con "About Damn Time" -una fusión de pop, funk, R&B y soul- que le supuso cinco nominaciones: grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor interpretación pop solista y mejor álbum pop vocal.