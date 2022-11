Grammy 2022: ¿Con quién compite Bad Bunny para ganar mejor álbum del año?

Los demás candidatos a mejor álbum son el británico Harry Styles ("Harry's House), el grupo sueco ABBA ("Voyage"), la rapera Mary J. Blige ("Good Morning Gorgeous"), la compositora Brandi Carlile ("In These Silent Days"), la banda Coldplay ("Music of the Spheres"), Kendrick Lamar ("Mr. Morale & The Big Steppers") y Lizzo ("Special").

La nominación de Bad Bunny supone otro hito en su exitosa carrera, después de figurar como el artista más reproducido mundialmente en las principales plataformas digitales.