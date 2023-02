Gloria Trevi se quiebra en lágrimas al confesar detalles de la muerte de su hija Ana Dalay en vivo

Al momento en que indagaron con respecto a su muerte, Gloria explicó: " Yo no me di cuenta ni siquiera cuando se llevaron a mi hija (...) Cuando hablé con la persona a la que el tipo (se refiere a Sergio Andrade) le pidió que se llevara a mi hija... Ella me dijo a mí: ‘la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción , me dijo que se había muerto de muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano y que me iba a llevar'", posteriormente precisó aún más sobre el tema.

"Yo había perdido a mi hija dos meses antes... Entonces cuando a ti te amputan las extremidades... no sientes un granito... yo no sentía... no me importaba. Cuando me ficharon salí en la foto sonriendo porque pensé en mis padres y no quería que me vieran asustada. También pensé en los que me odiaba y no quería que se burlaran más".

"¿Qué puede ser para ti perder tu libertad cuando no la tenías? Pero me dolía mi familia, me dolían las mentiras... pero estando en la cárcel de mujeres, una de las cárceles más fuertes del mundo... Primero imagínate, que te están denunciando de ser una depredadora de niños... porque en Brasil así fue la noticia: niños. Y ahí lo que había eran miles de madres... gracias a Dios me tenían separada porque si no me hubieran linchado. Y ahí me di cuenta de que yo no tenía... de que no podía decir que era la más infeliz del mundo... porque ahí había mujeres que escasamente había visto rayos de luz de felicidad...".