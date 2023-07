Gloria Trevi: "No soy un monstruo, soy su creación”

Gloria Trevi desembarca en España en la que será la primera gran gira en solitario de esta figura celebrada y a la vez perseguida por la sombra de la supuesta red de explotación sexual que organizó durante la década de los dos mil junto a su exmarido Santiago Andrade, una polémica reavivada muy recientemente.

Aunque el juez determinó que no existían pruebas suficientes de acusación, la artista, que actualmente se declara una víctima más de los abusos de quien fuera su pareja, estuvo en prisión del 2000 al 2004 a la espera de juicio. Por estos mismos hechos, en diciembre de 2023 se presentó una nueva demanda por corrupción de menores en su contra en EEUU.

"La imagen que se tiene de mí públicamente es como la de Medusa, por eso nace 'Medusa', porque es una historia mal contada", afirma en referencia al título de su último single, antes de declarar a EFE en ese sentido: "No soy un monstruo, soy su creación. Soy la reacción a muchas cosas que me han hecho y, si mi brillo les molesta, pónganse lentes, porque si no se van a convertir en roca".

Trevi (Monterrey, 1968), no cree que esto pueda influir en su imagen o en el aforo de sus conciertos y se muestra "ilusionada" ante los cuatro compromisos en directo que la llevarán esta semana por España: "Estoy contando los días", asegura la artista ante un periplo que califica de "asignatura pendiente".