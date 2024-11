El regreso de Erreyway con su gira el próximo 2025 levantó todo tipo de reacciones, no solo por parte de sus miles de fans alrededor del continente, sino también de los medios argentinos, quienes después de conocer sobre la ausencia de Luisana Lopilato en el tour , no dudaron en acudir a ella para preguntarle qué hay detrás de la decisión.

"Sé que se pusieron muy contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy contenta por eso, me llenaron de preguntas en las redes sociales y estoy acá para contestarles. Muchos quieren saber si voy a formar parte del tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez ", explicó, vestida con ropa de invierno, mientras estaba en la calle.

Tal como ella lo cuenta, todo se trataría de problemas de agenda y otros labores que debe cumplir, los tiene planeados, "Voy a estar filmando una película en marzo, en mayo tengo Pepita la Pistolera y para finales de año también hay otro proyecto que se está terminando de confirmar...", contó sobre la cinta en la que participa como productora.

"Estoy con mucho trabajo, son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada. Ustedes saben que Mía Colucci, Erreway fue un proyecto que me hizo sentir muy orgullosa de formar parte. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes, hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes", dijo, con una sonrisa en su rostro, y no se despidió sin antes enviar las mejores vibras a sus colegas en el nuevo proyecto.

