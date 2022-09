Gerard Piqué y Shakira: Esto sucedió puertas dentro de la negociación

Tras estiras y aflojas, la expareja se reunió posterior a meses sin tener contacto directo. Los paparazzis llenaron las calles fuera del despacho del equipo legal de Gerard, mientras que las redes sociales no dejaron pasar por desapercibidas las imágenes captadas.

¿Hubo acuerdo o no?, el periodista Jordi Martin, quien se ha convertido en casi especialista en el caso de ambas celebridades, logró tener contacto con el apoderado de la cantante , el abogado explicó que ambos "se llevaron bien durante su encuentro", característica que aumenta las posibilidades de un acuerdo.

Sin embargo el comportamiento del deportista no comunica lo mismo. “Por la cara con la que ha salido del despacho, les aseguro que no existe ningún acuerdo, Gerard ha abandonado la reunión, se ha levantado de la mesa y se ha ido dejando a Shakira sola con su abogada. Creo que no hay dudas con quién se posiciona la gente”, detalló Martin en sus redes sociales.

Gerard Piqué y Shakira captados en medio de una intensa discusión