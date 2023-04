Gerard Piqué explotó contra Shakira en una transmisión: "¿Alguien tiene que suicidarse?"

"Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya... Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda", dijo Piqué, con evidente molestia.

El último adiós de Shakira al despedirse de España y mudarse a Miami junto a sus hijos: "Un nuevo capítulo"

"Pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal y oh, la pu.. ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado?", agregó.