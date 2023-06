No hay duda en que la persona favorita de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner es su hija Índigo, desde anteyous de su nacimiento la menor contó con una maternidad y paternidad deseada, generando todo tipo de sensaciones en toda la familia Montaner, quienes están compuestos por famosos personajes, empezando por su pilar, Ricardo Montaner.

El video evidencia que, inevitablemente, la primera hija de Evaluna crece rodeada de artistas, canciones, composiciones y demás. En la publicación compartida en portales de entretenimiento no faltaron las reacciones de los seguidores de la pareja: "Muero de amor", "No puedo con canto", "Me enamoréeee", "Que belleza escucharla".

Evaluna Montaner comparte enternecedor video de Índigo y Camilo Echeverry bailando juntos: "Es una mini tú"

Vale recordar que los padres de Índigo decidieron no hacer pública la identidad de la menor hasta que ella crezca y decida por sí misma si desea ser parte de su mediática vida. Sin embargo, esto parece ser una tarea complicada, puesto que entre más escondida tienen a la pequeña, la curiosidad de su fanaticada aumenta, así como la necesidad de los paparazzis de finalmente conocerla, como ya ocurrió en el pasado.