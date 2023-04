"En lágrimas": El emotivo regalo de cumpleaños de Camilo y Evaluna para su hija, Índigo, en su primer año de nacida

Camilo y Evaluna estuvieron de manteles largos el pasado 6 de abril ya que celebraron el primer año de su hija , Índigo. Desde antes de su nacimiento, la bebé producto de la popular relación fue un tema del que se habló mucho en redes, ya que los padres expresaron su deseo de usar un nombre no binario, con el objetivo de no imponerle etiquetas o estereotipos a su pequeña.

“Quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el que a veces esquives mis besos porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza. No te podemos prometer que siempre será así, pues no queremos ser de esos padres que protegen a su hija de la tristeza, del miedo y de la rabia, nosotros queremos que tú sientas lo que tengas ganas de sentir. Lo que sí te prometemos es que vamos a estar a tu lado sintiendo contigo. Queremos ser como tú”, dice Camilo mientras se oyen balbuceos de Índigo.