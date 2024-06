La comunidad aledaña no tardó en reaccionar consternada, mientras autoridades continúan llevando a cabo las diligencias pertinentes para esclarecer el caso. Su familia y círculo cercano esperan que se haga justicia, mientras, utilizan las redes sociales para difundir lo ocurrido.

“Dos chiquitos sin su mami. Te vamos a extrañar mucho”, publicó el productor y músico Salvador Yeo junto a fotos de la fallecida, "Ya es hora de que exista la pena de muerte en nuestro país", declaró, sin dejar a un lado que la justicia llegue en su nombre.

Hasta el momento el cantante de música norteña mexicana, Virlán García, se pronunció al respecto en su Instagram con un sentido mensaje.

“Tu no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde... Hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando mas me necesitabas y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno”, escribió.

“Dios ilumine tu camino para que concibas la paz hermana mía y llegues hasta lo más alto de la gloria con esa alma buena tuya. Te amo Dayana Gabriela Baez Garcia siempre presente en mi mente, corazón y alma en esta vida la que sigue y la que sigue...”, concluyó, generando todo tipo de comentarios en redes sociales.