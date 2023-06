Anuel publica video durmiendo con Karol G: "Está en su momento más esquizofrénico"

La realidad es que el video de la mezcla, mismo que aparece no disponible en la plataforma de YouTube, no fue publicado por el propio Feid, y se trata de una empresa de distribución de música en línea (provided to YouTube by Ditto Music) donde los usuarios suben sus propias mezclas. La red social de videos la vinculó con Feid, y creó un escándalo a través del contenido.