Anuel publica video durmiendo con Karol G: "Está en su momento más esquizofrénico"

Anuel AA no se detiene cuando se trata de llamar la atención de su expareja -o los medios-, Karol G. El puertorriqueño ha orquestado varias escenas que han generado reacciones entre los seguidores de ambos artistas urbanos, mismos que compartieron una estrecha relación amorosa en el pasado.

La gota que derramó el vaso para un grupo de fanáticos y la propia artista paisa, fue la dedicación pública de una canción en su Instagram , post en el que incluso la etiquetó . Los versos de la pista fueron controversiales, ya que envió mensajes al posible nuevo interés amoroso de su ex de una forma particular, catalogada como vulgar para miles de seguidores.

Esta vez el polémico boricua hizo uso de una camiseta con el rostro de su ex-Bichota, en el video publicado Anuel parece dormir alado de su imagen, misma que ilustra a la imagen actual de Karolina, con su renovado cabello rosa pastel. Parecía ser el regalo de un seguidor de su gira de conciertos, objeto que Emmanuel guardó y decidió mostrar a su público.

"No la supera": La controversial canción dedicada a Karol G

Hasta el momento, la colombiana no ha respondido verbalmente a su ex. Semanas atrás, cuando se publicó la canción dedicada a ella, eliminó todo rastro de él en su cuenta oficial, recuerdos y memorias que guardaba y parecían no molestarle, sin embargo, después de aquel escena, cambió de opinión.