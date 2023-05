La relación entre los artistas urbanos Anuel AA y Karol G parece no culminar en la mente del puertorriqueño. Esta no es la primera vez que hace alusión a su expareja, la colombiana que en la actualidad arrasa con cualquier pronóstico de éxito en la industria musical, sobrepasando fronteras y llegando incluso a Saturday Night Live.

La opinión pública se divide en varios bandos, algunos afirman que tan solo es una estrategia de marketing, otros que realmente no supera a la bichota, mientras tanto, Emmanuel continúa dejando claras indirectas no solo en su performance, sino en sus nuevos lanzamientos, en los que menciona incluso a Feid, el presunto nuevo interés de la colombiana.

"No la supera": La controversial canción dedicada a Karol G es celebrada a lo grande por el propio Anuel AA

“Baby yo te extraño, me mue*o de las gan*s de verte y tu recuerdo me hace daño”, “si estás con él pa’ que tú me dedicas una canción”, “te llené la casa de flores 100 veces y no doy contigo”, son algunas de las frases que recalcan en el lanzamiento 'MI EXXX'.