Farruko brilla en Premios Lo Nuestro: "Solo estoy haciendo una transición en mi vida"

Bad Bunny ganó en ausencia los máximos honores de los Premios Lo Nuestro, incluyendo el galardón al artista del año y álbum del año por “El último tour del mundo”. Pero fue Farruko, al cerrar la velada, quien protagonizó el momento más poderoso con su número musical y su discurso de aceptación del Premio a la Excelencia Urbana.

“Se siente grandioso, se siente glorioso. La realidad no he agarrado el premio porque el premio fueron los que me lo dieron”, dijo Farruko con lágrimas tras recibir el trofeo de manos de sus hijos.

“Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo", añadió el reguetonero puertorriqueño sobre el sorpresivo giro religioso que dio recientemente. "Solo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer el mejor Farruko que hayan visto”.