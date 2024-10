Fallece Cissy Houston, madre de Whitney Houston, a los 91 años

En su carrera como solista, se destacó con éxitos que le valieron dos premios Grammy, por los álbumes Face to Face (1996) y He Leadeth Me (1997).

Además de su éxito profesional, Cissy fue una figura clave en la vida de su hija Whitney Houston, a quien guio desde sus primeros pasos en la música. Ambas grabaron el emotivo dueto I Know Him So Well en 1987, y en 2006 volvieron a unirse para la canción Family First, junto a su sobrina Dionne Warwick.

Lea también: La madre de Sean Diddy Combs por fin reacciona a los cargos de su hijo: tráfico sexual, crimen organizado y más

La partida de Cissy marca el fin de una era en la música, pero su legado permanecerá imborrable. Ahora, descansa en paz junto a su hija Whitney y su nieta Bobbi Kristina, quienes fallecieron trágicamente en 2012 y 2015, respectivamente. "Nos sentimos bendecidos por haber tenido tantos años con ella, y su ejemplo de vida y su música seguirán iluminando nuestros corazones", concluyó la familia en su comunicado.

Lea también: La polémica foto de Karol G junto a Diddy Combs en medio de graves acusaciones

El legado de Cissy Houston no solo queda en los escenarios, sino también en los corazones de quienes la conocieron y de las generaciones futuras que seguirán inspirándose en su poderosa voz y su incansable espíritu.