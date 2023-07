En una entrevista con el medio de comunicación TvyNovela , Christina Rapada, quien fue su novia en el pasado y con quien sigue manteniendo una amistad, reveló que habría sido ella la que lo disuadió de seguir hormonándose: “Eso ya se lo he quitado yo de la cabeza, porque él no es transexual, sino un excéntrico , porque al final sí tiene una enfermedad crónica (no precisó cuál), más las golosinas (drogadicción) que se toma, más lo que lo rodea, hubiese sido terrible”

En una de sus más recientes declaraciones frente a las cámaras de los paparazzis, Sheila Devil, como ahora es conocido, expresó: “Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto”, dejando en claro que está contento con su nuevo estilo de vida.