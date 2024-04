¿Quién no recuerda a Locomía ? el grupo musical lleno de integrantes talentosos, coreografías extravagantes, trajes a medida , y canciones que ponían a gozar a más de uno. Luis Font fue parte de la agrupación original, misma que lanzó temas de nivel internacional, Rumba, Samba, Mambo y Locomía .

El tiempo pasa, las cosas no son iguales, y la vida de sus integrantes cambió, para algunos, de pies a cabeza, como es el caso de Font, quien apareció en titulares de la prensa europea. El artista había regresado a Madrid con el anhelo de reiniciar su carrera profesional , aun así, se topó con una sorpresa.

En un encuentro con Socialité, Luis fue sincero con respecto a su experiencia, dejó en claro que es un completo desafío enfrentarse al público de esa forma, en un entorno tan distinto al que estaba acostumbrado. Aún así, resaltó la solidaridad y predisposición de aquellos que lo escuchan, las monedas están de más, también le importa la atención que le brindan a su arte.

“Tuve miedo los primeros días, tuve la sensación de miedo escénico, y mira que nunca lo he tenido y que he cantado delante de 50 mil personas", expresó al medio español, "no puedo dejar de ser quién soy, mi esencia es esta, soy este y siempre lo voy a ser, en el metro o donde sea".