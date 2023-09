El viernes 8 de septiembre, Moria Casán y Lali Espósito protagonizaron un escándalo en redes sociales después de la publicación del nuevo episodio del pódcast de Spotify, La One: La Vida de Moria Casán, en el que las argentinas no tuvieron reparo en cuestionar las múltiples canciones de Shakira que fueron lanzadas como fuertes dedicatorias hacia su expareja, Gerard Piqué , desde su mediática separación tras la traición del español con Clara Chía .

Por su parte, Moria sin filtro como se caracteriza, opinó: "Shakira ya me resulta densa”, afirmó. La intérprete de Quiénes Son? no se quedó atrás y apoyó la postura de la diva: “Basta ya del llanto. Entiendo que no querés más a Piqué. Ya entendimos”, remarcó a lo que Casán remató con: “¿Qué no va a querer a Piqué? Está muerta con Piqué”, provocando las carcajadas de la cantante.