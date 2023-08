El artista Eros Ramazzotti , de origen italiano, confirmó su noviazgo con Dalila Gelsomino, 25 años menos que él. Según lo difundido por varios medios de comunicación , este romance habría iniciado mucho tiempo atrás, solo que los involucrados no se habían pronunciado al respecto.

Mediante su cuenta de Instagram, el intérprete publicó una imagen junto a su joven conquista de 34 años, post que acompañó con una sentidas palabras de amor: "No escuches las palabras de la gente. El amor es sordo, terco, no tiene edad, hace bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz y a veces sobrepasa los límites".