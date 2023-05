Enrique Iglesias , músico de origen español, tenía planificado presentarse en el Festival Tecate Emblema de México el 14 de mayo. Sin embargo, el intérprete no apareció, las razones las hizo públicas mediante un comunicado en sus perfiles de Twitter e Instagram.

"Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión", explicó el cantante de 48 años que también expresa sentirse apenado de no poder acudir a la cita que tenía con sus fanáticos: "Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto".

