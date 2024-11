Sin embargo, los periodistas de espectáculo, entre ellos, Juan Etchegoyen, ya empezaron a buscar información al respecto, y mientras van indagando, también la van soltando, "A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad. Desde mi info es un hecho la ruptura y hoy no tiene vuelta atrás”.

Además también detalló, "Me describen sobre una discusión muy acalorada entre Duki y Emilia que termina con la intérprete dejándolo en las últimas horas. Hoy la separación es para siempre pero me dicen que se aman mucho ellos, que creían que esta historia perduraría para siempre así que no me sorprendería una reconciliación en el futuro”.