El día que Charlie Watts le propinó un puñetazo al cantante Mick Jagger

"Mi baterista"

El incidente fue descrito tanto en "Vida", la autobiografía del guitarrista Keith Richards publicada en 2010; como en el libro Under their thumb escrito por Bill German, editor de un fanzine de los Rolling Stones que siguió de cerca a la banda durante casi dos décadas y logró entrevistas y material inédito.

Una vez que le abrió la puerta, el baterista le propinó directamente un puñetazo en la mandíbula. "No soy tu baterista, tú eres mi maldito cantante", le dijo.

"El trasero de Mick"

"Le dije: 'No le llames, no a esta hora'. Pero lo hizo, y le dijo: '¿Dónde está mi baterista?'. No hubo respuesta, y colgó el teléfono", se lee en el libro.