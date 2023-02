El cantante Lewis Capaldi tuvo un ataque de Tourette en pleno concierto

El artista británico Lewis Capaldi, de 26 años, estaba brindando un concierto en Frankfurt, Alemania, cuando fue sorprendido por movimientos extraños de cabeza repetitivos. No pudo terminar de cantar, pero el público presente, más de 15 000 personas, le apoyó coreando su canción "Someone You Loved".

Lewis Capaldi nació en Escocia el 7 de octubre de 1996. Saltó a la fama en 2018 con su sencillo "Bruises", que se convirtió en un éxito en varios países como Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

Desde entonces, ha lanzado su álbum debut "Divinely Uninspired to a Hellish Extent", que incluye canciones como "Someone You Loved" y "Before You Go", que se han convertido en grandes éxitos a nivel mundial.

Capaldi es conocido por su voz emotiva y sus letras con temas de amor y desamor, lo que lo ha llevado a convertirse en uno de los artistas más populares de la época actual.

