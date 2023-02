El acuerdo secreto entre Shakira y Karol G en el que está involucrado Gerard Piqué

“Me parecía una locura que yo pudiera llamar a Shakira que era una de mis ídolas, que es una persona que he admirado por tantos años de carrera tan legendaria que ha tenido, para decirle que tenía una canción con la que probablemente se iba a sentir identificada y que si a ella le gustaba la podíamos cantar juntas. Cuando la llamé, ella enloqueció con la canción, le encantó, me contó acerca de la canción que tenía con Bizarrap y fue muy loco para mí todo”, recalcó Giraldo.

De hecho, no solo hablaron de música, sino también de sus vivencias personales. Tanto Carolina como Shakira experimentaron separaciones en medio de sus carreras, pero no rupturas comunes, sino sumamente mediáticas . Karol G con Anuel AA vivió una experiencia similar.

En medio de sus planes Shakira tenía condiciones para unirse 'TQG', como por ejemplo atrasar el lanzamiento del álbum de la artista urbana para poder estrenar sus canciones en un orden específico, primero 'Te felicito', luego 'Monotonía', posteriormente 'BZRP Music Session #53' y finalmente 'TQG'. Las pistas significarían un antes y un después tras su separación con quien fue su pareja por más de 12 años debido a una presunta infidelidad.

El vergonzoso momento en que Gerard Piqué y Clara Chía Martí fueron expulsados de un restaurante

“Ella su momento lo vivió diferente a como yo lo quería vivir. Yo quería estar completamente alejada y ella lo quería expresar y sanar de esa manera, cuando ella me dice eso yo me puse la diez. Me dice ‘Yo sé que tú quieres sacar tu álbum en el 2022′, pero ella me pidió que el proceso era en orden con esas otras canciones y cerrar el ciclo con TQG y fue tan honesta, hablamos de la vida, de la canción, de la música, de experiencias en la música", detalló Karol G.