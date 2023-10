Como era un evento tan importante para su carrera, no quería que se vea marcado por el que hubiera sido una bochornosa situación , así que decidió salir de escena lo más rápido posible para regresar justo en el momento de la canción donde comenzaba su parte y cerrar el concierto con broche de oro.

Aunque surgieron varios rumores insinuando que Peralta estaría en la dulce espera, la intérprete de Tonta reveló que no es el caso debido a que se cuida con un método anticonceptivo desde hace algunos años y hasta que no se lo quite, es prácticamente imposible que quede en estado de gestación.

Lo que habría influido el día del concierto sería su alimentación, quizás por la emoción y los nervios no lo hizo correctamente y la llevó a sentir el malestar durante el show, pero la cantante afirmó estar sana y no descarta convertirse en madre en el futuro.