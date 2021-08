Danilo Parra renace musicalmente "En la Arena"

Para Danilo Parra esta es una nueva etapa musical, donde toma nuevos retos, nuevos sonidos, donde vive "una nueva vida".

"Mi pasado (artístico) siempre va a estar ahí, pero yo ya quería dejar de hacer todo solo, mis temas, mis videos. Creo que en esta vida se puede tener varias vidas, en algún momento de mi vida era ese Danilo Parra que hacía todo, ahora comienza una nueva vida con un nuevo estilo musical", afirma el cantante.

Parra decidió iniciar este 'renacer musical' con "En la Arena", una canción playera que él describe como "fresca y diferente".

"No es reggaetón, pero tampoco pop. Es una fusión", explica.

Este tema estaba planificado salir en marzo o mayo del 2020, pero la pandemia lo impidió y a pesar de que es un tema de temporada playera, el artista nacional revela por qué lo saca ahora.

"Me di cuenta que el mañana no existe, en este tiempo de pandemia me di cuenta de lo frágil de la vida. Así que para qué aplazar este lanzamiento", reflexiona.

El tema fue coescrito con amigos de Parra que han trabajado en grandes éxitos de Piso 21, Maluma y otros grandes artistas.

Además, el video fue dirigido por su esposa Malena Riggó y grabado en Miami Beach.

Mira el nuevo tema, que para Danilo Parra marca "un antes y después":