¡Cyndi Lauper se despedirá de los escenarios con una última gira!

La cantante y compositora Cyndi Lauper, quien tuvo varios éxitos, como Girls Just Wanna Have Fun o True Colors, confirmó su retiro de los escenarios con una gira de despedida. El viaje denominado Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour empezará el 18 de octubre en Montreal, Canadá, y concluirá en Chicago el 5 de diciembre.

LEA TAMBIÉN: Adele detuvo su concierto para reclamar a un espectador que gritó un comentario homofóbico

Hasta el momento se desconocen las razones específicas de Lauper para retirarse de la música, pero muchos esperan que en estos días hable sobre esa decisión. Además, se encuentra promocionado un nuevo documental que trata sobre su carrera musical, la cual el próximo 4 de junio se estrenará en Paramount+.