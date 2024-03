¿Divorcio a la vista? El suegro de Justin Bieber, Stephen Baldwin, alarmó a los fanáticos de la estrella pop canadiense tras publicar en sus historias de Instagram una publicación de Victor Marx, pastor, fundador de All Things Possible Ministries y amigo de la familia Baldwin, donde pide que oren por el intérprete de Baby y su esposa, Hailey, para que puedan salvar su matrimonio.

El lunes 26 de febrero ocurrió este inesperado suceso que se viralizó en redes sociales debido a que los rumores de una crisis entre los jóvenes esposos no son recientes, pero que el mismo padre de la modelo de 27 años haga esta clases de solicitudes indicaría que la pareja estaría atravesando duros momentos. En el clip de Justin cantando I Could Sing of Your Love Forever, Marx agregó la leyenda: “Cristianos, por favor, cuando piensen en Justin y Hailey, tómense un momento para ofrecer una pequeña oración para que tengan sabiduría, protección y se acerquen al Señor”.

