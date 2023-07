En el clip que dura segundos, la pareja camina en un pasillo donde los fotógrafos de espectáculo aguardan por ellos, Bieber no se da cuenta y conversa con Hailey, así como sus acompañantes. En una parte se le escucha decir presuntamente: "Sé que estás embarazada", sin embargo para cuando se da cuenta de las cámaras.

“Ya es suficiente con que la gente diga cosas sobre mi esposo o mis amigos. No me puedo imaginar el tener que confrontar a la gente que dice más cosas sobre un niño”, dijo la modelo en una entrevista con The Sunday Times este 2023.

Hasta el momento las especulaciones no cuentan con una fuente oficial o cercana a la pareja de esposos. En redes, usuarios defienden que la amiga de las Kardashians podría tener su abdomen inflamado, ya que en recientes apariciones no aparecería con la misma contextura.

