Coincidiendo con el 50 aniversario del icónico Dark Side of The Moon de la veterana banda británica, los estudios Dolby, en alianza con expertos en tecnología musical de la firma Pollen y la Fundación Richard Wright, han organizado un experimento con el que grabarán entre los días 2 y 6 de octubre la reacción cerebral de cien participantes mientras escuchan The Great Gig in the Sky.

El proyecto, desarrollado en esos estudios del Soho londinense, genera representaciones visuales artísticas en base a los estímulos que recibe el cerebro de cada una de esas personas mientras éstas se encuentran sumergidas en la experiencia.