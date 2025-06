Colombia: murió Camila Gil, la reconocida DJ trans de Medellín

La escena electrónica colombiana está de luto. Camila Gil, reconocida DJ paisa y una de las primeras mujeres trans visibles en el género, falleció a los 29 años. La noticia fue confirmada este 5 de junio a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde su familia y equipo cercano expresaron el profundo dolor por su partida.

Aunque no se han revelado oficialmente las causas de su muerte, publicaciones recientes en sus redes sociales daban indicios de que atravesaba por un delicado estado de salud. Días antes, incluso, se había compartido una oración pidiendo por su sanación.

Camila Gil nació en el barrio El Poblado y creció en Envigado. Desde muy joven se sintió atraída por la música electrónica, y con el tiempo se convirtió en una figura habitual en escenarios de ciudades como Bogotá, Cartagena y Santa Marta, además de haber llevado su arte a países como México y España. Era amante del tribal house y soñaba con presentarse en grandes festivales internacionales como Tomorrowland.

Su historia también fue de lucha. En entrevistas, había relatado las dificultades que vivió para abrirse paso en un entorno muchas veces hostil hacia las personas trans. Fue integrante del colectivo El Mariposario, junto a otras DJs trans como Luna Gil y Kim Zuluaga, un grupo que se volvió referente de visibilidad en Medellín.

Con más de 400 000 seguidores en Instagram, Camila no solo compartía su trabajo musical, sino también mensajes de empoderamiento y autenticidad. “He abierto puertas donde ustedes no se alcanzan a imaginar”, dijo en una entrevista con Teleantioquia en 2023.

Su legado como artista, activista y símbolo de resistencia continuará vivo en quienes la conocieron, la admiraron y encontraron en ella una fuente de inspiración.

“Pedimos respeto y sensibilidad en este momento tan difícil para su familia, sus seres queridos y toda la comunidad que la amó. Su legado vivirá por siempre”, finaliza el comunicado.