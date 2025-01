El clásico de Charly García que está entre las mejores canciones de protesta del mundo

Los amigos del barrio pueden desaparecer

Los cantores de radio pueden desaparecer

Los que están en los diarios pueden desaparecer

La persona que amas puede desaparecer

Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire

Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle

Los amigos del barrio pueden desaparecer

Pero los dinosaurios van a desaparecer

No estoy tranquilo, mi amor

Hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana

Oh, mi amor, desaparece el mundo

Si los pesados, mi amor

Llevan todo ese montón de equipaje en la mano

Oh, mi amor, yo quiero estar liviano

Cuando el mundo tira para abajo

Y mejor no estar atado a nada

Imagine a los dinosaurios en la cama

Cuando el mundo tira para abajo

Es mejor no estar atado a nada

Imaginen a los dinosaurios en la cama

