La joven de aproximadamente 24 años es parte de la vida del exfutbolista en el ojo público y privado: sus padres la aceptaron, lo acompaña en importantes eventos de su empresa Kosmos y se pavoneó en la boda del hermano de Gerard, Marc Piqué. Aún así, cuando se trata de los hijos del empresario, existe un elemento que interfiere a su acceso total, se trata de Shakira.

Lewis Hamilton le envía una tierna e inesperada indirecta a Shakira en público: Huele a amor

Se hizo público el hecho de que Clara no podría compartir estrechamente con los niños, sin embargo, parece que todo cambió, la colombiana tendría un as bajo la manga con el fin de no alterar la estabilidad de los menores: “Gerard no podrá presentar a Clara Chía como su pareja, por lo que deberá decirle a sus dos hijos que es una trabajadora de su empresa Kosmos”, dictan medios españoles como PL.