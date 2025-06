Este domingo 15 de junio se celebra el Día del Padre en Latinoamérica, y en varios países del continente, y como es tradición, muchos usuarios aprovecharon las redes sociales para rendir homenaje a sus progenitores. En medio de esta ola de mensajes emotivos, el cantante puertorriqueño Chayanne se volvió tendencia en X por un irónico y divertido saludo dirigido a sus “hijos”.

El artista, considerado por muchos internautas como el “padre de toda Latinoamérica”, publicó un mensaje en tono de reclamo humorístico: “¡Mis hijos! No puedo creer que aún no me hayan saludado... ¡Ya es mediodía y sigo esperando mi desayuno sorpresa!”. La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios, consolidando su estatus de ícono paternal ficticio para toda una generación.

