Carlos Santana se desmaya durante concierto en Estados Unidos

El ídolo de la guitarra Carlos Santana colapsó en el escenario durante un concierto en Michigan y fue trasladado de emergencia a un hospital, un episodio que más tarde atribuyó a que olvidó comer o beber agua.

El músico de 74 años estaba "bien" el miércoles después de que lo sacaran de su espectáculo en el Pine Knob Music Theatre en Clarkston, unos 64 kilómetros al noroeste de Detroit, para llevarlo al departamento de emergencias el martes por la noche para su observación, dijo el manager Michael Vrionis en un comunicado.

“Simplemente tomándomelo con calma”, publicó Santana en Facebook poco después de la medianoche. “Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”.

No se supo de inmediato cuándo reanudaría su gira, aunque el concierto del miércoles en The Pavilion at Star Lake en Burgettstown, Pensilvania, se pospuso. El músico nacido en México y su banda han estado de gira con el grupo Earth, Wind & Fire.