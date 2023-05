Durante el momento de pánico se escucha al paisa decir “¡Ey! no me hagas eso!” y el delincuente que parecía llevar consigo un arma de fuego le contesta “pásame pues el celular”. El joven le entregó el movil pero la transmisión continuó porque el malhechor no sabía que el dispositivo móvil seguía grabando.

En la descripción del video publicado en el Instagram del cantante, se pronunció: "No entiendo por qué existe la gente que hace mal a los otros. Hay un Dios que todo lo ve. Compartan por favor hasta que los encontremos".

Día de la Madre: ¿Cómo balancear la maternidad y el trabajo?