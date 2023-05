Día de la Madre: ¿Cómo balancear la maternidad y el trabajo?

Las mujeres trabajadoras que tienen niños en casa deben aprender a distribuir el tiempo entre su profesión y la atención del hogar , que muchas veces puede ser muy difícil, pero no es imposible.

A propósito del Día de la Madre , varios estudios revelan que la mayoría de ejecutivos creen que la maternidad puede ser un obstáculo en la carrera profesional de una mujer. En América Latina las madres tienen menor participación laboral y, aunque no debería ser así, tener hijos retrasa la participación laboral de las mujeres más que el matrimonio .

Andrea Báez comenta que no es desconocido que las mujeres tienen una capacidad de resolver varias cosas a la vez, pero igual va a existir la sensación de que es imposible lograr todo. Lo más importante en este caso es dedicar tiempo de calidad a la familia y no sentir culpa si en algún momento no se consigue cumplir con ambas actividades.

Talentos de Ecuavisa brindan tips para madres primerizas