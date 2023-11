Aunque Eilish no utilizó un término específico para etiquetar su sexualidad, el entrevistador describió la cita como una "revelación".

Más adelante en la entrevista la artista también habló sobre el uso de sus pronombres, a pesar de su desafiante relación con la feminidad. "Para ser honesta, nunca me he sentido mujer. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita", indicó. "Me identifico como 'ella' y cosas así, pero nunca me he sentido como una niña".

