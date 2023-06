El rumor del supuesto embarazo de Kendall Jenner con Bad Bunny generó diversas reacciones en redes sociales. Los titulares de la prensa norteamericana y latina estaban llenos de la especulación que remarca la relación entre el popular boricua y la modelo, perteneciente a la familia Kardashian. Mismos que no han confirmado de su propia boca la relación que estarían viviendo.

En el avance del episodio 4 de la tercera temporada del reality de la millonaria familia, compuesta por la gran Kim Kardashian, los productores consultan: "¿cómo va el embarazo?", y la súpermodelo sonríe. Tan solo esa parte audiovisual causó todo tipo de rumores, catalogados como exagerados por muchos internautas que se unieron al drama en redes sociales.

¿Kendall Jenner está embarazada de Bad Bunny? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Días antes de que exploten los hechos generados por la popular producción norteamericana, Benito Ocasio había concedido una entrevista a Yahoo, como si supiera la ola de especulaciones que se le vendrían encima: "Es gracioso. Me entristece y es lamentable a la misma vez, no por mí, pero más por las personas [que propagan el chisme] porque es cómico ver cómo hablan con seguridad. Es como, 'qué tontos son, no tienen ni idea de lo que hablan".