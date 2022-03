Bad Bunny pierde millonaria demanda por plagio con su polémica canción "Safaera"

Una de las canciones más escuchadas de Bad Bunny en el 2020, 'Safaera' lo ha metido en un problema legal al conejo puertorriqueño por plagio.

Y es que la rapera estadounidense Missy Elliot, activó una demanda formal debido a un plagio, por utilizar un "riff" de guitarra de su reconocida canción "Get Ur Freak On", sin el permiso de la artista.

La noticia la dio a conocer Joel Muñoz, integrante del dúo urbano Jowell y Randy, que colaboró con Bad Bunny en el tema, revelando en el programa 'El Molusco' que Elliot alzó su voz para ganar el dinero que genera la canción por derechos de autos.

Jowell explicó: “Ella pidió un montón de millones de dólares y Noah Assad (fundador del sello discográfico Rimas Entertainment) le hizo un acuerdo para que ella se quede con todas las regalías, y ahí dijeron: ‘Ah, pues está bien’... se quedaron con todo. Lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar, porque yo escribí ahí, así que me dieron el 1% a mí, 1% a Randy, 1% Ñengo y se quedaron con todo ellos. Hasta Bad cobra como 1% también. Nosotros nos fuimos hasta abajo con esa canción, tuvimos que cederla”.

Actualmente la canción 'Safaera' tiene más de 331 millones de reproducciones en Youtube.

En su momento, la canción también levantó una ola de críticas debido a su lenguaje explícito, donde menciona situaciones sexuales entre parejas, llevando a vario grupos religiosos y pro familia a denunciar un posible veto sobre esta canción, que finalmente no sucedió.