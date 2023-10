Con un video bajándose tras cabalgar un caballo, y su estilo cowboy mostrado en el videomusical PREVIEW, el puertorriqueño toma un volante pegado en una pared desgastada, en ella, aparece su rostro, pero no cualquiera; no es Bad Bunny, es Benito, su cabeza rapada está debajo del típico anuncio de "el más buscado".

Tras días de lanzar su álbum, Bad Bunny confirmó a sus fanáticos lo que tanto esperaban, la gira musical que pondrá a bailar y corear sus nuevas canciones lanzadas en Nadie sabe lo que va a pasar mañana, catalogada como el Most Wanted Tour 2024.

"SOLAMENTE TRAP!! l a gira de un verano sin ti ya pasó, la de yhglqmdlg también ya pasó. Esta gira es de NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA!!! (...) Aquí no vas a escuchar ojitos lindos ni moscow mule (...) aquí vas escuchar Mr. October, Telefono Nuevo y to' eso", dice en los mensajes.

La gira arrancará en Estados Unidos y continúa en varias partes del mundo según su "and more...", lo que significa "y más...", sin embargo las sorpresas con El Conejo Malo son pan de cada día.

Bad Bunny envía un claro mensaje a mujer a la que le aventó su celular, en canción de su nuevo álbum

La primera localización, Salt Lake City, en Utah, recibirá al puertorriqueño el 21 de febrero del 2024, mientras que la última fecha mostrada es el 26 de mayo, en Miami, Florida.

Hasta el momento, no se han mostrado más fechas, pero "Nadie sabe lo que va a pasar mañana. No lo dejes escapar porque quizás no lo vuelvas a ver", dice la promoción principal, junto a la frase: