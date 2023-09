El canal peruano Willax TV mostró la investigación de la Superintendencia donde constaba que el cantante boricua que actualmente sale con Kendall Jenner habría ingresado al país en múltiples ocasiones con visa de turista aunque su visita era plenamente laboral, evitando pagar los respectivos impuestos por el trabajo realizado, por ese motivo la entidad abrió un caso para averiguar sobre las actividades del intérprete de UN PREVIEW , porque se asegura que "todas esas entradas fueron por trabajo y no por turismo. Lo que desvía el pago debido de los impuestos y algunas obligaciones de contrato" , señalaron.

Hasta el momento ningún artista se ha manifestado al respecto y todavía no existe información certera que indique si los involucrados recibirán una sanción por esta acción ilegal. Sin embargo, las autoridades esperan que esto levante un precedente para que no sigan permitiendo el ingreso de cantantes, actores, comediantes, etc, con el status de turista si van a realizar espectáculos por los que recibirán una gran paga, así que de ahora en adelante se llevará un registro detallado de cada visita artística al llegar al territorio peruano.