El rapero estadounidense Kanye West, quien ahora se hace llamar legalmente Ye, se ha quedado sin visa para entrar a Australia. La decisión del gobierno de Canberra llega después de la polémica por su más reciente canción, titulada “Heil Hitler”, que fue lanzada el pasado 8 de mayo, justo en el 80 aniversario de la derrota de la Alemania nazi.

El Ministro del Interior de Australia, Tony Burke, fue muy claro, y dijo que no va promover las ideas del rapero, "no necesitamos eso en Australia", declaró. Esta medida significa que West no podrá visitar a la familia de su pareja, la australiana Bianca Censori, con quien suele viajar al país.

Aunque Kanye West ya había hecho comentarios ofensivos en el pasado, la publicación de "Heil Hitler" fue el detonante para que las autoridades australianas revisaran su situación migratoria. Burke explicó que sus funcionarios examinaron la canción y concluyeron que el rapero ya no tiene una visa válida.

La decisión se basa en la ley australiana y en la firme convicción de que el país no debe ser un lugar para promover ideas extremistas. Cuando le preguntaron si era sensato excluir a una figura tan conocida, Burke respondió: "Creo que lo que no es sostenible es importar odio"