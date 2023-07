Ariana Grande fue criticada por la exesposa de su novio Ethan Slater, Lilly Jay, tan solo un día después de que el actor de The SpongeBob Musical: Live on Stage presentara los papeles de divorcio el pasado miércoles 26 de julio de 2023 en New York.

Luego de esta decisión, Jay estaría devastada porque su familia ha sido destrozada, además de sentirse abandonada por Slater, según las revelaciones de una fuente cercana a la expareja al medio de comunicación TMZ. Por otro largo agregó que le rompe el corazón saber que su hijo no tendrá a su mamá y papá cerca