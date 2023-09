Ambos artistas estuvieron juntos hasta el 2021, luego de casi tres años de relación. Sin embargo, pese a que cada uno de ellos hizo su vida con otras personas, aún hoy parecen haber ciertos temas que no quedaron del todo claros.



Lea también: Karol G: esta es la jugosa demanda que enfrenta la colombiana por su canción Don't Be Shy

Anuel ha tratado de recuperar el amor de la cantante colombiana pero no ha tenido éxito. De hecho, lo han tildado de tóxico por no aceptar que su ex ya no siente nada por él y que está con otro intérprete de la música urbana, como el también colombiano Feid.