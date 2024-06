Ana Bárbara se salvó de morir ahogada en Cancún: "Acabo de vivir un milagro"

"Tuve un incidente en el mar, tengo que reconocer que sentí miedo, me fue llevando el mar, ahora sí que mar adentro y tengo que decirles que vi de frente la muerte, pensé que ya me iba ", sin embargo, alguien que se encontraba en el mar le dio la mano, literalmente.

La mexicana aseguró que es consciente, y fue imprudente de su parte nadar en una zona muy alejada de la orilla, aún más mientras el oleaje estaba fuerte: “El mar estaba un poco rebelde. Saben que yo no soy confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar, mejor dicho, creí que no lo soy pero hoy me perdí y reconozco que confié de más y estoy aquí para agradecerle a todos los seres de luz, a todos los seres sagrados y a mi angelito que ya les contaré un día quién fue”, se sinceró.

La cantante Ana Gabriel finalmente actualiza sobre su estado de salud en un video

Según comentarios en redes sociales, aquel "ángel" es su hijo José María Fernández Ugalde, producto de su relación con José María Fernández, El Pirru, en 2006, ya que etiquetó al joven en la historia publicada.